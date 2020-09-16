新一輪抗疫基金大縮水未補漏　政黨批強推明日大嶼倒錢落海

政府昨日(15日)宣布推出第三輪防疫抗疫基金，其中斥資45億港元資助23個行業等，較上一輪基金大減82%。民主黨今日(16日)批評新一輪措施「縮水」、「乏善可陳」，更未有堵塞上輪基金的漏洞，令資助未能落到每一位受新冠肺炎疫情影響的打工仔手上。該黨又批評政府強推明日大嶼，如同「倒錢落鹹水海」，促請政府集中援助中小微企、全民再派1萬港元，以及設立為期半年的失業援助金，向每位失業人士派9000港元，以針對性支援受疫情影響行業。

議員胡志偉表示，現時社會經濟下行，至今共有24萬人失業，惟政府未有在新一輪抗疫基金對症下藥，卻強推明日大嶼，猶如「倒錢落鹹水海」，令有限資源未能得以有效運用，將導致香港處於萬劫不復的境地，強調該黨將會堅決反對。

他又指，過往未有得到支援的補習社、美容等行業，仍未得到足夠援助，而派對房間每個單位仍只得2萬港元資助，批評政府重蹈2003年沙士「救市不救人」的做法，沒有正視市民大眾面對水深火熱的經濟困難，顯然未有將市民放在首位，形容港府「死性不改」，只會積累民怨。

另一議員黃碧雲亦指，新一輪防疫基金的支援仍只限食物牌照持牌人申請，惟不少營運者非持牌人，該黨早前已向當局反映問題，但不獲理會，批評政府因循守舊。