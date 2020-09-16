拋傘入焚燒垃圾桶　男學生認縱火判感化

今年3月港鐵太子站831事件半周年，有示威者到旺角聚集堵路，期間一名男學生把雨傘扔進正在焚燒的垃圾桶，因而被控縱火罪。他早前於九龍城法院認罪後，裁判官張天雁為他索取感化、社會服務令、更生中心、勞教中心、教導所及青少年罪犯評核委員會報告，將案押後至今天（16日）判刑。今天辯方進一步求情指，被告行為沒有加強火勢，被捕過程中也無反抗或逃走。裁判官考慮到事件中沒有人受傷，加上被告認罪和需要照顧患病母親，終判被告接受18個月感化。

現年18歲的被告莊通才，報稱學生。今天他的母親坐着輪椅到庭支持他，其就讀學校的校長、副校長、班主任及社工，亦有到法庭旁聽。先前他已因本案被還押40天。在判刑後，控方一度向法庭申請，要求被告就焚毀的垃圾桶賠償700港元，但裁判官指案情沒有提及該垃圾桶的價值，而被告的家境亦非富裕，故不頒布賠償令。

案情指，今年3月1日凌晨12時許，有人在旺角花園街和豉油街交界聚集及焚燒垃圾桶，期間有警員看見被告將一把雨傘扔向一個正在焚燒的垃圾桶，隨即尾隨着他，並在同僚協助下將他拘捕。被告警誡下承認把雨傘扔入垃圾桶，目的是想加強火勢。