東區3條專線小巴加價7%　街坊憂造成經濟負擔

東區3條專線小巴線「疫市加價」，加幅約7%。運輸署宣布，港島專線小巴66、66A及68號線將於本月27日起作車費調整，加價3毫至4毫。3條路線由筲箕灣愛秩序灣出發，前往柴灣、東區尤德夫人那打素醫院及鰂魚涌等地。有市民指當中涉醫院線，認為加價在一定程度上會對需來往醫院的市民造成負擔。

運輸署表示，來往愛秩序灣至柴灣環翠道的66號循環線，以及來往愛秩序灣至東區醫院的66A號線循環線專線小巴，全程收費將由6港元加至6.4港元；而來往愛秩序灣至鰂魚涌海灣街的68號循環線專線小巴亦由原來4.6港元加至4.9港元。

該署稱若使用同一張八達通卡轉乘66及68號線來回方向的乘客，將可繼續享有車費優惠，例如兩程車資合共不會收取超過6.9港元。

家住港島的陳小姐指，自己從小在該區讀書，觀察到不少市民平日若需到醫院覆診，都會乘搭66A線小巴從港鐵筲箕灣站往東區醫院，因較方便及較節省時間，當中不少更是長者及其家人。陳對今次加價感失望，認為中午時段都有不少該區市民乘搭小巴至醫院探訪家屬，因現時經濟不景，相信會對市民增加不少負擔。