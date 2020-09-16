網民熱話：食店打到出馬路　「搞破壞」送貨工人遭撳住打

日常生活若沉不住氣，小故爭執分分鐘變成肢體衝突。今日(16日)西環一間食店內，疑一名送貨工人在店內「搞玻壞」，繼而與店舖負責人的友人發生爭執，二人由舖內打到出舖外，期間扯頭髮、勾拳及腳踢等招數盡出。

現場是西環吉席街，事發於今日中午近1時。片段事後在電單車WhatsApp群組中流傳，片段開始，二人已開始在店內糾纏，期間身穿藍衣店舖負責人友人的男子一直追打一名一頭青綠色頭髮的送貨工人，藍衣男扯着青髮男的頭髮，將其拉出店外，青髮男雖發力反抗，但未能掙脫對方，更遭藍衣男揮拳毆面，藍衣男隨後趁青髮男倒地之際，補上一腳，踢向對方背部。

此時店舖負責人上前阻止，多番重複「打爛晒啲嘢啦」，雙方最終收手，但青髮男似乎頗不服氣，一度作勢上前。期間藍衣男指着店舖負責人說，「呢個係我啲兄弟，我幫硬佢！」

警方指，中午時接獲一名姓李男子舉報，聲稱有送貨工人破壞店內設施，惟警員到場前，對方表示事件已和解，事件列糾紛處理。東網致電有關店舖了解，惟負責人不願多談並隨即掛線。

網民有話說

Wing Chow：真係撳住打

Apple Man：究竟打爛咗啲咩要發惡？

Ba Bi Kong：老細個老友都好勇猛喎

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