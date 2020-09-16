岑子杰遇襲案　接載兇徒兩男下周一判刑

民陣召集人岑子杰於去年8月29日與友人在佐敦一間餐廳遭人襲擊，其友人上前阻擋時捱打，但岑則未有受傷。警方事後拘捕兩名涉嫌接載行兇者的男子，兩人早前於區院分別認罪及受審後被裁定罪成，法官今（16日）聽罷辯方求情後表示需時考慮刑罰，將案件押後至下周一（21日）判刑。

兩名被告分別是16歲無業姓何被告，以及29歲男侍應羅建華。何承認無牌駕駛及沒有第三保兩罪罪，但否認串謀有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及未獲授權而取用運輸工具兩罪，早前被判罪成。羅則承認串謀有意圖而導致他人身體受嚴重傷害、未獲授權而取用運輸工具及沒有第三保等3罪。

控方指何屬初犯，羅則有與暴力相關的案底。何的律師求情指何年紀尚輕且人生經驗不足，思想單純，又缺乏父母監管，因貪玩及貪心而受人利用，未有想到嚴重後果，今次案件對他及其父母而言同樣是一個警惕，其父日後亦會多加注意何。律師指何日後會遠離損友，並承諾會改過自新。

而羅的律師就指羅備受親友讚揚，事件雖然涉及一名未成年人士，但羅已感後悔。律師強調羅並非案件主腦，只是因貪心而收取了他人5000港元犯事。辯方又指事件中替岑擋格而受傷的羅國偉今亦有到庭，亦表示不希望被告受重判及原諒被告。