教育局更新基本法網上課程　增添港區國安法內容

教育局更新「《基本法》中學生網上自學課程」，2020/21學年新版本增添《港區國安法》內容，以近千字篇幅講述禁止叛國、分裂國家等行為，又指《基本法》第23條「仍然負有立法義務」。該課程又引用48年前聯合國非殖民化特別委員會決議，強調香港被剔出殖民地名單。

該局課程發展處昨(15日)向各中小學分發的學與教材料，包括「《基本法》中學生網上自學課程」。該課程自2017/18學年設立後供學校自行選用，有9個單元。簡介指出，每個單元的學習時間約由半小時至兩小時不等，完成整個課程需大約15小時，其後學生須完成在線評估，答對8成方正式修讀完畢。

該課程的單元二「中央和香港特別行政區的關係」，其「『一國兩制』下的法律關係」有條目講解「禁止叛國、分裂國家等行為」，列出全國人大通過港區國安法的時序及相關內容，指由於香港難於可見時間內自行立法維護國家安全，故全國人大完善香港國家安全的法律及執行機制具必要性和緊迫性，並指本港根據基本法第23條規定仍負有立法義務，應當盡快完成維護國家安全的有關立法。

而單元一「『一國兩制』與《基本法》」有「中華人民共和國政府對香港的政策和方針」，聯合國通過從殖民地名單刪去香港和澳門的建議報告，強調香港並非殖民地，課程又引用1972年中國常駐聯合國代表黃華曾言論，指香港及澳門問題完全是屬於中國主權範圍內的問題，「根本不屬於通常的『殖民地』範疇」。