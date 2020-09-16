男女涉大圍站外襲警　官拒納警證供脫罪

兩名男女分別被指於去年9月1日在大圍站外襲警，女被告被指以雨傘打警司手臂，男被告則被指在其女友被推後襲擊另一警員的胸口。他們分別否認一項襲警罪。早前於沙田法院受審。案件今天（16日）裁決，裁判官溫紹明認為警員使用了不必要的武力，證供與事實不符，明言若警員可以冷靜點，理應可避免衝突，最終裁定兩被告罪名不成立，兼得訟費。

裁判官裁決指，案中其中三名警察的證供與辯方片段不一致，故裁定三人並非誠實可靠的證人，反觀32歲男被告利尚寯證供清晰直接，與片段脗合，故接納他的證供。

裁判官表示，雖然男被告和女友在案發時表現激動，但只是尋常打扮，更沒有阻礙警員執法，警員不應不由分說大力推男被告的女友，最終因警員使用不必要武力，令男被告覺得有必要推開警員，以阻止警員使用武力。裁判官分析，男被告當時架起前臂推向警員，不算是攻擊動作，雖然力度不小，但比起警員用胸部頂向男被告和女友，神情兇惡，利的表現屬合理兼合乎比例。

裁判官裁定，42歳女被告盧錦玲襲警罪的事主警司，是在追截疑人期間意外碰到女被告的雨傘，令女被告右手連雨傘向上提起，另因身體被撞而向前行了數步。裁判官表示，女被告當時只是途人打扮，一手拿傘一手拿餸，即使警方認為女被告襲警，大可以截停她後將她帶到一旁調查。若在場警員冷靜一點，便有機會發現事件純屬意外，但警員卻將女被告壓向牆，實屬不必要。

裁判官明白警方近年執法時受到極大壓力，面對衝突時安全屢受威脅，但案發時並非示威現場，若警員可以更冷靜，便可避免衝突，最終裁定兩被告罪名不成立。

辯方隨即為兩名被告申請訟費，指男被告當時詢問警員為何推他的女友，被捕後又再一次講述事件起因，認為警員若如實寫證人供詞，律政司或有不同意見，認為警員誤導控方。控方則稱有指示要反對訟費申請，裁判官聞言笑說：「有時指示都可以好唔合理。」最終批出訟費。

此外，辯方又指警員作供的內容與事實不符，要求法庭跟進，惟裁判官自言沒有司法權限處理。辯方則指政府有公告，指法庭若認為警員作證供，可轉介跟進。裁判官回應：「原來我哋咁大權，不過我冇嘢想表達。」

裁決之後男被告在庭外表示，要感謝拍攝事發經過的人士，明言若非有片段佐證，案件結果或會不同。他不排除就案件有跟進行動。其女友則指男友在事發後屢受滋擾，當中更有恐嚇成分。