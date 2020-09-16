油麻地彌敦大廈單位遇竊　收藏家符春曉失值40億元藏品

油麻地彌敦道512號一幢商住大廈10樓單位發生爆竊案，上周四（10日）下午4時許，大廈保安員巡樓時發現一個單位鐵閘及木門被撬開，內有搜掠痕迹，遂報警求助。警方到場發現單位其中一個房間被大肆搜掠，裏面的鐵櫃被爆開，惟受害人於今年1月已返回內地，因此未能即時點算損失。

至昨日(15日)，受害人的女兒到上址點算損失，失物約值40億港元，當中包括已故中共領導人毛澤東的書法真迹、手稿、大批古董及郵票等。其中一幅2米長毛澤東親筆寫的詩詞值港幣20億港元，屋內亦發現一個螺絲批及一支鐵筆。警方翻查閉路電視，發現案發當日有3名年約30歲的中國籍男子曾進入大廈，懷疑與案有關，案件列作爆竊案，交由油尖警區重案組跟進，現正追緝3名涉案男子歸案。

據悉，遇竊單位業主為著名郵票收藏家符春曉持有，單位於2000年以90萬港元買入，面積約343平方呎。有同樓層的街坊指，出事的單位似乎只是被人用作倉庫而非住人，平時甚少見有人出入，多年來都未見過符本人，對戶主情況不了解。大廈保安透露，平時很少見符出入，有時見他返大廈亦多是拖喼獨來獨往多。最近對上一次見符已是過年前，估計符只是將單位用作倉庫而已，而非長住，他都是見新聞才知符是大收藏家。此外，保安亦指該區及大廈品流複雜，大廈雖安裝有閉路電視，但仍難阻罪案，以前亦發生過多宗爆竊案。

根據資料顯示，符春曉為四川人，曾任《廣州集郵》雜誌、香港《中華集郵雜誌》主編，現為香港郵學會會員，收集研究蘇區文化藏品50年，對毛澤東蘇區時期文物如詩詞、佈告、信札、文稿有強烈的研究收藏熱情。

兩年前由香港郵學會舉辦的郵票展，曾展出大批罕見的國內外郵品，當中包括毛澤東相關的郵品和書信逾200件，全部均是符春曉的珍藏，他表示對毛澤東甚為敬重，因此特意收集其郵品和手稿。