修例風波：尖沙咀警員婚禮被偷拍兼起底　警拘24歲婚攝助理

今年6月7日，一名警務人員與妻子在尖沙咀一間酒店舉行婚禮，婚禮結束的時候，二人從親友口中得知，有2張婚禮照片被人上載到網上討論區，同時附有新郎個人資料，包括其姓名、身份證號碼、警員編號及所屬崗位等，同時發現有人作出「性侵犯新娘」等恐嚇性留言，於是報警處理，案件交由西九龍總區重案組跟進。

西九龍總區重案組總督察周振才表示，警方經現場視察、檢視閉路電視紀錄及網上調查後，鎖定一名涉案人士，今日(16日)採取拘捕行動，在黃大仙拘捕一名24歲男子，涉嫌披露未經資料使用者同意而取得的個人資料，同時檢獲電腦及犯案時穿着的衣物等證物。

被捕人士報稱學生，並為受害人婚禮所聘攝影團隊的攝影助理，他現正被扣留調查。警方相信，有人利用工作便利獲得受害人背景資料，在婚禮期間利用手機攝下照片，連同個人資料及侮辱訊息在網上散播。

周振才重申，自去年6月開始有警務人員及家人資料被非法發布，令他們受不同程度的滋擾及恐嚇，高等法院已於同年10月頒布臨時禁制令，禁止任何人披露相關資料，違反有關禁制令的人士可能干犯藐視法庭罪。網上世界非無法可依，警方絕不會姑息該些非法及惡意的行為，呼籲市民切勿以身試法。