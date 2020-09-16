失業市民全家僅剩5萬不符綜緩申請資格　工會促放寬門檻

新冠肺炎打擊各行各業，不少打工仔慘遭裁員或減薪，但仍不符申請綜援資格。有失業近7個月的市民申請綜援時，因資產計算保險的「現金價值」而不合資格，並向社會福利署求助，職員卻游說他取消保險並花光保單的「現金價值」，令他感到徬徨無助。有工會批評，港府「只幫企業出糧，不幫失業者開飯」，拒絕設立失業援助金，令全港打工仔女陷入困境，建議當局放寬申領綜援門檻、即時推出為期半年的失業或停工津貼，並立即研究失業援助金。

失業近7個月的鄧先生指出，至上月初家庭積蓄剩下不足5萬港元，曾去信政府要求援助，並獲轉介至社署。惟社署職員僅向其硬銷綜援，並游說他取消多年前購買的保險，及把保單的「現金價值」花光，直至符合綜援的資產限額。鄧指，該份保單原定用作退休金，加上尚有約6年到期，其「現金價值」正處於倍增期，故已放棄申領綜援。

工聯會權益委員會唐賡堯指出，鄧先生的經歷正是香港失業人士寫照，由於港府拒絕設立失業援助金，令打工仔女陷入「失業無保障，綜援唔受理」的困境。勞工服務中心總幹事關勝傑亦指，疫情下勞資審裁處積壓大量案件，令被欠薪的僱員遲遲未能申請及領取破產欠薪基金，要求勞審處增加人手，簡化申請破欠基金程序，並提升基金的保障金額。