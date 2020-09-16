婦人指使兒子打劫麻雀腳　被判監3年6個月

中年女子打麻雀輸錢後，竟指使14歲兒子跟朋友糾黨打劫麻雀腳，以搶回輸掉的金錢。涉案47歲母親周愛秀早前在區域法院承認搶劫及企圖搶劫罪後，今天（16日）聯同同樣罪成的兒子及3名犯案時未成年的同黨於沙田法院判刑。其中周被判監3年6個月，其子和另兩名被告則判入勞教中心，餘下一人則判24個月感化。

在2018年12月16及17日凌晨時分，2名女子分別在深水埗的大廈梯間及街頭遇劫，遭數人合力搶手袋，其中1人被搶去8000港元及500元人民幣，另1人因掙扎大叫而力保不失，但被推倒地上受傷。警方其後調查發現，兩案都是周愛秀指使，其兒子及兒子數名朋友參與其中。

法官判刑時指，周是策劃犯案的人，也是案中唯一成年人，須為案負責任，故就兩罪判她入獄3年6個月。至於周的兒子，即次被告，與同樣未成年的第四和五被告的情況相類近，他們受審後被裁定罪名成立，沒有悔意，另外他們亦沒有與不良分子斷絕關係的決心，家人亦無法有效監管他們，所以判他們進入勞教中心。餘下的第三被告，法官指他去年已自願接受住院式戒毒，顯示他有決心改過，所以判他感化。