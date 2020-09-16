中醫註冊人數7年升7成供過於求　業界盼加入公營系統求出路

香港教育大學香港研究學院的中醫藥研團隊，今日（16日）發表一項有關香港中醫專業發展的大型問卷調查，訪問了1541名註冊中醫師，發現超過9成受訪中醫希望政府將中醫服務納入公營醫療體系，例如公立醫院或診所，協助紓緩公院的壓力。調查又指中醫市場近年有供過於求的情況，僅三分一中醫對收入感到滿意。

是次調查於去年12月至今年6月期間進行，本港合共有7559名註冊中醫師，調查回應率近22%，涵蓋1541名中醫。調查發現，有88%受訪中醫認為中醫市場競爭愈來愈大。據統計處資料，過去20年間，向中醫求診的人數比例沒有明顯提升，但新增的註冊中醫數目卻愈來愈多，由2012年的199名增至2019年的346名，升幅逾7成，反映中醫市場有供過於求的問題。

調查又發現，大部分受訪中醫認為可於未來成立的中醫醫院，為病人提供門診及住院等服務，近79%中醫亦希望與西醫進一步合作，當中有56%人表示他們曾轉介病人予西醫，也有近54%人指曾接收由西醫轉介的病人。

研究團隊建議，政府可在現行的中西醫協作先導計劃中，加入更多急性病種，令中醫提供更多治療服務，又建議政府牽頭推動中醫專業化發展，例如研究優化中醫規管制度，並將中醫進一步納入公營醫療系統等。