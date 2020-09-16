聖德肋撒醫院誤將手術紗布遺留乳房　病人要捱多刀取出

聖德肋撒醫院發生一宗手術紗布遺留女病人乳房的醫療事故，一名40歲女病人7月18日接受左邊乳房切除手術後，手術室護士點算手術用具時發現紗布數量不齊，懷疑遺留病人體內，醫生其後為病人安排照X光檢查，確認外科紗布遺留於乳房傷口內，結果病人要再捱多刀將紗布取出。該院未有於指定時間內將事件通報衞生署，遭該署發出規管信。

聖德肋撒醫院表示，女病人完成左邊乳房切除手術後，手術室護士經點算後發現紗布數目不齊，立即聯絡主診醫生，醫生遂安排女病人進行X光檢查，發現紗布遺留體內。醫生其後為病人進行局部麻醉開刀取出紗布，手術過程順利，病人已於同月20日出院。該院指事後已即時跟進並檢視手術期間紗布的點算程序，會加強點算工作，以避免同類事件發生。該院指對事件表示遺憾，向病人致以慰問。

衞生署表示，7月20日收到聖德肋撒醫院通報上述一宗醫療風險警示事件，衞生署審視醫院提交的報告後，無發現證據顯示醫院在房舍、人手、設備方面違反《醫院、護養院及留產院註冊條例》或《實務守則》的要求，因而導致這次事件。不過，衞生署指醫院延誤向衞生署通報事件，違反《實務守則》要求須於事發後24小時內通報的規定，署方已向醫院發出規管信。

今年至今，衞生署合共收到兩宗私家醫院呈報的醫療風險警示事件，除了上述一宗，較早前明德國際醫院一名醫生為男病人施行左足踝手術以移除碎骨時，「開錯刀」誤於右腳施行手術，病人翌日要再多捱多刀移除左足踝碎骨。