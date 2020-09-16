學校將恢復面授課程　校巴業界憂未能有效調配班次

有校巴業界指小學及幼稚園實行半日制的放學時間太接近，擔心未能準時接送學生。(陳嘉順攝)

全港學校將於本月23日起分兩階段恢復面授課堂，但有校巴公司指小學及幼稚園實行半日制的放學時間太接近，建議縮短幼稚園上學時間，以更有效地調配班次。

校巴及保母車營辦商業界今日(16日)召開記者會，指過去幼稚園與小學上課時間相隔1小時，而下課時間則相隔2至3小時，故校巴接載小學生後，可再接送幼稚園學童。但疫情下全港學校需實行半日制面授課程，幼稚園上午班及小學分別於約12時及12時半下課，兩者只相隔半小時，業界憂慮未能有效調配班次接送學生。

汽車交通運輸業總工會理事譚偉照指，校巴及保母車每次接送學生需要約40至50分鐘，現時小學及幼稚園的放學時間太接近，擔心未能準時接送學生會惹起家長不滿，而學童需在街上等待校巴接送亦會引起安全問題。雖然業界指有能力安排更多車輛及人手接送學生，惟替工不熟悉學童需要，擔心未能達到固有的服務水平。

航運交通界議員易志明指，幼稚園上課時間較具彈性，故建議更改幼稚園上課時間，並縮短至2.5小時，令小學及幼稚園的下課時間相隔時間更長，可更有效地調配接送服務。易指與每間辦學團體逐個商討有難度，希望教育局可協調工作，以免令學生受到無謂影響。