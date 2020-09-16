尼泊爾男涉嫌弒父　聲稱父親先拿刀施襲

因工傷而沒有工作的尼泊爾裔男子，於2年前與父親午飯時疑因錢銀問題與父爭執，渉嫌揮菜刀襲擊父親，父親最終傷重不治。警方其後拘捕該渉案兒子並控以謀殺罪，被告今（16日）於高院否認控罪，案件隨即開審。

現年34歲被告Limbu Mahindra，被控於2018年4月8日在香港謀殺其當時49歲的父親Limbu Prem Raj。控方於開案陳詞時向陪審團稱被告雖表示承認誤殺罪，但不獲控方接納，故陪審團需裁定被告有否干犯謀殺罪。

控方指死者共有3名兒子，被告為他長子，案發時獨居於廣東道一個單位，被告原本為一名地盤工，但因工傷案發時沒有工作。當日中午，被告與死者友人等一同到死者單位午飯，當時已有人嗅到被告身上有酒氣，而到死者單位後亦嗅到死者有酒氣，而被告與死者於席午飯時亦有喝酒。

控方指死者友人於當時聽到被告問死者索錢，死者表現憤怒並拒絕被告，被告則抓著死者的頸項及頸鏈。死者友人遂帶著妻子到樓下求助，樓下店舖的老闆著他們報警，不久後他們見到被告離開大廈。

死者友人及後把事件通知死者次子，次子致電父親，死者稱遭被告襲擊且正在流血。次子最終報警，救護員到達單位時，發現死者全身赤裸躺在地上且正在流血。死者其後被送往廣華醫院，直至翌日1時許傷重不治。法醫檢驗死者發現其頭部及大腿等均有刀傷。警方在死者單位發現菜刀及金鏈等物品，單位上滿布血漬，經檢驗下亦發現菜刀上有被告及死者的DNA。

控方指被告於案發後曾回家睡覺，至同日晚上他到廣華醫院探望父親時被警方拘捕。被告於錄影會面向警方稱當日發現父親有酒氣，他曾離開單位但其後折返想取回外套，但父親卻推他及掌摑他，又拉著他手腕不讓其離開。他指父親其後更拿著菜刀，他稱2人在糾纏期間他曾以菜刀輕力擊打父親數下，其後便離開並回家睡覺，睡醒後得知父親進了醫院便到醫院探望。控方則指被告是有意殺害或要令死者身體受嚴重傷害，故要求陪審團裁定他謀殺罪成。