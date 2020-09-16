政Whats噏：為免泛民再拉布　建制擬放棄連任委員會主席

今屆立法會延任1年，話咁快下月就復會，而根據議事規則，新一年度各委員會嘅正、副主席都需要重新選舉。不過，如果委員會嘅主席競逐連任，就會由副主席主持選舉主席嘅議程，但當副主席係泛民擔任，好有可能出現去年內務委員會(內會)選舉主席「拉布」情況。有消息指，建制派考慮現任主席放棄競選連任，避免泛民再利用副主席身份主持選舉時「拉布」、搞到癱瘓議會大半年。

話說內會喺去年10月復會，由於內會主席李慧琼競逐連任，所以由時任內會副主席郭榮鏗主持選舉主席會議，結果歷時7個月都未能選出主席，搞到大量政府法案積壓。最終立法會主席梁君彥尋求法律意見後，引用《議事規則》第92條「尚方寶劍」，指定由保險界議員陳健波主持主席選舉，最終喺一片混亂下先選出內會主席。

其實競選主席議程上拉布嘅情況都唔止一次，研究幼稚園、中小學教材編製小組委員會喺街工議員梁耀忠主持下，不斷處理選舉程序問題，最後開咗4次會、直到會期結束都選唔到主席。

延任1年嘅立法年度即將展開，聽聞建制派內部開始商討各委員會嘅正副主席安排，但經歷去年2次選唔到主席嘅情況，今年就唔傾向同泛民協調喇，建制派諗住自己玩晒。唔單止咁，更有人建議現時9個由建制派議員擔任主席、泛民擔任副主席嘅委員會，所有主席不能連任，以免泛民又用副主席身份主持會議，喺選舉主席議程拉布玩嘢。

不過，其實呢個放棄連任主席嘅方案都需要建制各黨派放下各自利益再協調先做到嘅，雖然建制派已經對各委員會嘅正、副主席人選提出意見，但都有人唔想放棄連任，覺得咁樣做反而好似驚咗泛民囉。其實諗落都冇錯嘅，畢竟去年內會停擺嘅部分原因，係因為李慧琼唔想放棄連任啫，唔知今年建制派會唔會為咗抗衡泛民而有所轉變呢？

其實李慧琼喺內會年結嘅時候亦都講過，依家嘅議事規則可稍微壓止拉布行為。有見及此，有建制派議員再建議修改議事規則，避免泛民阻礙選舉主席嘅議程，但修改議事規則唔係小事，相信短期內未必做到喇。