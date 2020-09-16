社工陳虹秀涉暴動案　警長否認放物品入被告背囊

社工陳虹秀等8人被控去年8月31日在灣仔一帶參與暴動案，今天(16日)在區院續審。案中第4被告龔梓舜除被控暴動，另被控管有攻擊性武器，即一支伸縮棍及一枚汽油彈。控方傳召有份制服龔的特別戰術小隊(俗稱「速龍小隊」)成員警長黃子誠出庭作供，辯方質疑黃蹲下把執起的棍狀物品放入龔的背囊，黃強調自己「唔會咁做」，稱當時是為自己急救。

黃供稱，警方案發當晚展開拘捕行動時，他在軒尼詩道123號附近位置，目睹龔梓舜形迹可疑，遂上前制服龔。他嘗試從後箍住龔，惟他只箍到龔的背囊，拉扯間二人失平衡雙雙倒地，龔反抗掙扎，期間他配備的橡膠子彈長槍損毀，最終龔跑掉，卻遺下背囊。

黃稱他被不知名人士踢頭，無法追截龔，他受襲後眼前一黑，「暈咗一暈」及流鼻血，他拾起龔留下的背囊，在內找不到任何身份證明文件，卻發現有汽油彈、伸縮警棍、眼罩及防毒面罩等物品，及後他拿著背囊回警車休息，雖然他一度將背囊交給同事看管，但他的視線從無離開過背囊。之後他前往律敦治醫院求醫，一直保管背囊到醫院，在醫院才將背囊轉交給刑偵同事。

辯方質疑黃其實見不到龔做過任何違法行為，只是「見到前面邊個就拉邊個」，而龔在人群中跑得最慢才拘捕他。黃不同意。辯方指，汽油彈所用的玻璃樽當日在示威現場隨處可見。

辯方在法庭播放現場閉路電視錄影片段，指當黃撲倒龔之後，黃曾經兩度屈膝俯身，疑似從地上拾起物件，其中一次拾起的似是一支棍狀物件。黃起初強調他當時頭暈，無執過任何物件，先後稱畫面顯示的是他的手指、頭盔帶和電筒。

辯方依據閉路電視片段指出，黃及後走到軒尼詩道中國海外大廈外某凹位處蹲下，將較早前從地下執起的棍狀物放入龔的背囊。黃對此表示不同意，強調自己「唔會咁做」，他解釋走到凹位處只因現場記者太多，他走到該處只是脫下頭盔及替自己急救療傷。