房協乙明邨億元建長者組合屋　提供64個單位

房屋協會將於沙田乙明邨試行新計劃，首次以鋼結構組裝合成方法興建一幢10層的長者大樓，項目總發展成本逾億元，提供僅64個長者單位，即每個單位成本150多萬元，預計2023年中落成，用以接收長者寬敞戶，以騰出其出租單位。

房協將在乙明邨明耀樓低座的側空地，約5167平方呎，興建長者大樓。整個項目樓高10層，地面層及1樓以傳統鋼筋及混凝土方法興建，1樓設行人通道通往明耀樓低座及行人天橋，方便長者外出；地下設有長者康樂中心，面積約861平方呎，提供康樂活動室及運動設施，並會舉辦活動，如教導長者如何使用平板電腦等，照顧長者需要。

而大廈2至9樓為住宅樓層，將以鋼結構組裝合成建築法興建，單位則採用開放式設計。單位面積約226平方呎，適合1至2人居住，而為考量長者需要，單位設計融入長者友善的設計元素，如圓角及矮身廚櫃、洗手間入口不設門檻和防滑淋浴椅等。然而，房協助理總監(項目管理)張冠華稱，由於項目需佔用鄰近的羽毛球場，將於新大樓興建後，將原先的滾軸溜冰場改建為羽毛球場，並增設座椅。

另外，項目原預計耗費約8千萬元，並於2022年落成，但因疫情影響，計劃延至2023年落成，而早前的預算僅屬初步，目前評估後總發展成本需約逾1億元。對於每個單位成本逾百萬元，房協解釋，長者大樓還有其他設施，不只是長者單位。

目前50戶居於乙明邨的70歲或以上合資格長者寬敞租戶，可優先調遷至新大樓的單位。若調配至新大樓後，租金將由現時每月介乎約2400至3400港元，變成終身免租，大樓剩餘單位則會提供予房協其他出租屋邨的長者寬敞戶申請。