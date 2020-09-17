東方日報A1：律政司不作為　白𢭃人工法治沉淪

近年多宗具爭議案件的涉案人士均獲「放生」，包括壹傳媒黎智英涉刑恐東方報業集團（下稱「東方」）男記者案、東方與電視廣播有限公司（TVB）廣告商被刑恐案拖足半年及壹傳媒股價異動事件等，律政司均遲遲未起訴或就案件提出上訴。當中，黎智英於二○一七年六四集會上涉刑恐東方男記者，在表證成立下最終卻「甩身」，有法律學者及議員均表示，有關案件的十四天上訴期今日屆滿，敦促律政司盡快提出上訴，否則會令市民覺得檢控不公及偏袒，質疑黎有保護傘包庇，並對本港司法制度感到失望，而律政司司長鄭若驊不作為是枉袋人工，浪費公帑。

黎智英於一七年六四集會上，在未被挑釁下恐嚇東方男記者，更揚言「我實搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」，惟律政司在案發接近三年後才決定提告，法庭裁定案件表證成立，惟西九龍裁判法院裁判官鍾明新最終裁定黎刑事恐嚇罪名不成立，黎再獲「放生」。而律政司昨回覆本報查詢時指，正研究裁判官的判決理據和主控官的報告，然後決定是否需要跟進；即拖延至限期前夕仍未決定是否上訴。

香港法學交流基金會副主席兼法學教授傅健慈昨批評，案件有非常充分的上訴理據，不明白為何律政司遲遲不行動，不禁令人質疑律政司避事是否懼怕黎智英背後有保護傘庇護。傅又敦促律政司要把握在限期前提出上訴，否則有可能「蘇州過後無艇搭」。傅認為，若律政司最後沒有提出上訴，由於案件涉及刑恐記者，故亦應向公眾交代不上訴原因。

身兼執業律師的議員周浩鼎同樣表示，面對公眾關注的案件，如黎智英涉刑恐東方記者案，律政司要盡職盡責跟進，若有不妥之處更應立即提出上訴。然而，目前律政司仍未對是否上訴作出決定，周狠批「欠公眾一個交代」，亦不禁令人質疑律政司內有檢控人員欲包庇黎。

周解釋，律政司近期出現內部檢控官出版「黑暴秘笈」，以及有律政主任涉嫌發內部電郵呼籲同事參與六四晚會等事件，令人質疑律政司其身不正，檢控不公偏袒。雖然涉事人員均已分別離任和停職，惟事件仍予公眾「律政司鼓勵人犯罪」的負面觀感，炮轟律政司沒有做好維護法治的工作，認為是浪費公帑養失德人員。

至於東方與TVB廣告商被刑恐案方面，傅健慈認為，涉被刑恐威嚇的對象均是傳媒機構，當中存在打壓新聞自由之嫌，促請律政司要嚴肅看待跟進。此外，在壹傳媒股價異動事件中，警方早前拘捕十五名壹傳媒炒家，傅認為警方就案件搜證，律政司應迅速跟進及提告。傅又狠批證監會一直處於被動角色，即使當時已有人提出其股價波動異常，被質疑有人在網上吹風「搵手足填氹」，但證監會卻沒有及時出手遏止歪風，竟然在警方行動後，才「補鑊」指可以協助調查，有失職之嫌。

被問及律政司連番放生涉案人士，會否令人對本港法治感失望時，傅炮轟律政司不作為，反映本港司法制度出現問題，加上近一年多的反修例案件中，有不少反修例示威者被輕判輕放，令人質疑司法機構和律政司內有帶政治立場的法官或檢控官放生暴徒。傅又指，現時司法不公的現象，或令市民對本港法治失去信心，而萌生另覓更好地方生活的念頭，不排除這正是本港近期移民宗數急升原因之一。

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