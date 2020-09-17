探射燈：污渠置室內　逾百幢舊公屋播疫隱患

污水渠滲漏除了影響環境衞生，甚至成為病毒傳播鏈。2003年沙士和今年爆發的新冠肺炎均有多名患者，經由大廈污水渠感染病毒。有關注人士指，污水渠滲漏存在播疫風險，本港有過百幢舊式公屋大廈污水渠設於室內，擔心日後會成為公共衞生的隱患。

2003年沙士，九龍灣淘大花園有患者的排泄物進入大廈污水渠後，因乾涸的U型隔氣彎管失去作用，污水倒流時將病毒帶到各單位內，造成多人感染。今年2月，青衣長康邨康美樓有住戶疑擅自改裝接駁污水渠的排氣管，導致新冠肺炎病毒從高層單位帶至低層，多人確診。

感染及傳染病專科醫生林緯遜表示，滲漏的污水中若然含有新冠肺炎患者的排泄物，住戶接觸到污水便有可能受感染。林又指新冠肺炎病毒並不難被殺滅，若市民發現家中滲水，以普通家用清潔劑或1比99稀釋漂白水清潔滲水處，即可有效殺滅肺炎病毒。

公屋聯會主席文裕明指，大部分80至90年代落成的公屋，大廈的污水渠均設置於室內。有專家解釋當時設計是為了方便維修，免卻搭棚的程序，並符合當時建造標準。議員柯創盛指，現時有過百幢和諧一型及Y型設計的舊屋邨，其污水渠設置於室內，他認為房署長遠應為這些大廈進行改善工程，研究為部分屋邨的污水渠改置於室外，減少污水渠滲漏問題。