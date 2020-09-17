探射燈：公屋滲漏居民煎熬　房署瞎查維修Hea做

公屋住戶受天花滲水、石屎剝落折騰。葵涌有公屋單位天花石屎剝落多時，七旬住戶飽受困擾無處可訴，只有每日上街請願；深水埗亦有住戶入伙一年，廁所、廚房及客廳天花均現水漬；觀塘更有公屋單位污水渠長期滲漏，住戶煮食被迫加污水調味。有議員和關注團體認為，房署跟進維修問題時有欠積極，將管理責任外判，令問題纏繞住戶多時。

「房署根本係擾民唔係便民！」72歲的羅伯與妻子居於葵涌大窩口邨1個約400平方呎的單位，去年底發現浴室和露台天花有石屎剝落，遂通報房署。該署及後認為需為石屎層進行重建工程，要求上層住戶及羅騰空單位，遷往邨內一個空置單位暫住。惟有關單位無任何家具或空調設備，羅伯患有高血壓及糖尿病，擔心無法適應，亦擔心單位內物品會遭失竊或損毀。

葵青區議員黃炳權的辦事處位於同一幢大廈，天花亦曾現石屎剝落，受損面積比羅的為大，房署進行工程期間亦毋須他們遷出。黃認為房署於程序的處理上較官僚，令有關個案一直膠着。

深水埗蘇屋邨重建計劃於2019年2月完成，李太（化名）於同年5月入伙，惟一年後已發現住所的廁所、廚房及客廳天花湧現水漬。李指房署曾派員到樓上單位進行色粉測試，惟及後草草檢查即判定該單位無漏水問題，她批評房署處事馬虎。深水埗區議員何坤洲批評房署做法不負責任，何表示曾接到居民求助，該署以單位浴室有安裝浴屏、影響牆壁結構為由，拒絕為滲水單位維修。

「滲水滲到好似瀑布咁。」獨居於觀塘廣田邨的葉女士表示，2個月前由於排污水渠滲漏，單位廚房及露台均被污水淹浸，設於廚房的排污水渠亦可見整片啡黃污漬，且污水不時滴到煮食爐上，葉只好減少煮食次數。據悉，房署自6月起最少3次上門維修，仍未能修好水管，對此葉甚為不滿。

議員柯創盛亦接獲不少公屋單位滲水個案，他指坊間已有多種先進儀器偵測滲水源頭，建議房署嘗試採納。而蘇屋邨入伙時間短，卻已出現滲水問題亦不理想。

公屋聯會主席文裕明指，外判承辦商維修質素參差不齊，不少單位「整完再整」，維修多次都無法解決問題。

房署回覆指，須重建大窩口邨有關單位與上層單位間的鋼筋石屎樓板，工程一旦展開，兩個單位便成為工地，非認可人士不得進入。至於蘇屋邨單位，房署指多次派員檢查及作滲漏測試，均未有發現。另經東網轉介後，房署稱廣田邨有關單位維修工程已於昨日（16日）完成。