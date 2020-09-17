網民熱話：開夜車撞雨遮　網民：農曆七月尾好邪

開車時除了要注意不同道路使用者，還要留意路上的雜物，但有些東西總是會防不勝防。近日就有司機分享了路上遇雜物的經歷，雖然車和人都無大礙，不過網民都紛紛留言指「好邪」。

網民Otto Yip在facebook群組「馬路的事討論區」上載一段車Cam片，事發於周二(15日)晚上約11時，現場是馬鞍山路往沙田方向近大水坑。片段所見，當事主駕車轉入往大水坑的分岔路後，在前路左方突然飄出一件物體，駛近才發現是一把已撐開的藍色雨傘。雨傘飄在馬路中心，幾乎佔據整條行車線，加上事出突然，司機收掣不及撞上雨傘。雨傘被剷高後幾乎將整幅擋風玻璃遮住。幸好司機並沒有因此方寸大亂，還淡定地道：「泊埋一邊先呀。」

由於片段於農曆七月二十八日拍攝，不少人就將事件聯想在一起，「農曆七月...好邪...」有網民亦戲指：「如果係紅色遮，驚嚇度會再提升！」更有人留言說司機車上可能還有其他乘客，跟他一起回家，不過司機亦百無禁忌回覆：「我屋企已經好逼。」

網民有話說：

Mebone Chan：冷靜處理，做得好

Hiko Pang：農歷7月未過，可能小倩行過

Luigi：好似玩緊馬里奧賽車咁

※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：