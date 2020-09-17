本年雨季多宗塌樹傷人　兩老翁頭傷一度昏迷危殆

薄扶林道今晨(17日)有大樹突然塌下，擊中三輛正沿路行駛的車輛，當中包括一輛新巴。事件中初步有2人受傷，大樹倒塌原因有待調查，惟不排除與連日大雨有關。翻查資料，本港今年自進入雨季，發生多宗塌樹意外，當中不少與當時連場大雨或颱風有關。

早於5月22日，沙田博康邨內一棵銀合歡，疑因連日風雨，有約8米長樹椏折斷墮下，擊中一名姓黎(73歲)散步老翁頭部，他送院時雖清醒，惟其後情況危殆，需經多日救治。折斷的樹椏事後被齊口鋸走。

至6月5日，斧山道東九龍分科診所對開，斜坡上一棵5米高的筆管榕樹幹突然斷裂塌下，3名男女途人走避不及，被樹椏擊中受傷。路政署發言人其後指，不排除因連日下雨期間，樹冠吸水而增加重量。

此外，熱帶低氣壓鸚鵡於6月12至14日襲港期間，天文台發出本年度首個1號及3號熱帶氣旋警告信號。其後，在6月15日，香港同日內發生至少7宗塌樹意外。其中在上水北區社區中心，約10名街坊坐在石壆乘涼，一旁的石栗樹突然有一段約5米長的樹枝塌下，擊中一名姓關(62歲)男子頭部，他一度昏迷危殆，需留院救治多日。

另外，尖沙咀栢麗購物大道於7月31日，亦有一棵約20呎高的傘樹榻下，擊傷途經的兩母子腳及頭，兩人清醒送院。

事實上，政府早於2010年成立樹木辦，主要統籌各大部門的樹木管理工作，惟多年來仍屢見樹木倒塌事件，當中更有人因被擊中死亡，有學者早前曾批評樹木辦欠缺統籌力，同時建議港府需要重新審視樹木人才訓練。