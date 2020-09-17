擬讓內地港人到港大深圳醫院覆診　盧寵茂：正商討病歷互通

醫院管理局有部分專科或普通科門診病人因長期居於廣東省，受疫情影響而未能回港覆診，港府早前建議委託香港大學深圳醫院，為他們提供跟進診症服務。香港大學深圳醫院院長盧寵茂今早(17日)在電台節目表示，不少病人自今年2月後未曾返港，自日前政府公布消息後，已有部分人向醫院查詢能否到該院覆診。惟現時院方未有詳細方案，仍待政府和醫管局決定哪些專科病人可以到該院就診，以及病人需要負擔多少費用。

盧續稱，正與醫管局商討透過「醫健通」，在病人同意下將其在醫管局的病歷資料給予港大深圳醫院醫生觀看及跟進，以保證醫療質素，亦正研究如何將他們於深圳醫院看病的病歷予醫管局，但強調會保障病人私隱。

該院為一間綜合醫院，每年可處理200萬名病人及擁有不同專科門診，雖暫時未知有多少病人會到醫院覆診，但醫院已做好準備，亦有能力處理。至於收費方面，病人屆時可使用長者醫療券，院方會盡量配合。

另外，政府早前聯絡工聯會，每周為800名有關病人送藥，工聯會理事長黃國表示，由於該批病人因疫情而未能回港覆診，陸續有醫生要求須見到病人才開藥。部分病人因在香港有住所，檢疫14日後已可覆診及取藥。至於在港無住所的港人，已選擇在內地就醫，以取得藥物。現時約有17至18萬名港長者居於大灣區，他相信計劃推出後，將會有不少需求。