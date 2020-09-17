承傳嫲嫲菜檔　空姐網上賣菜包送貨做通宵：同家人緊密咗

每晚凌晨兩點鐘，許多人遲達不肯就寢，趕緊享受翌日工作之前的自由時間，看劇集、食宵夜、與朋友相聚、玩樂⋯⋯Pinky卻已準時來到街市，在濕濡的地板上走來走去、在混雜了蔬菜的清新氣味、肉類、魚類及家禽氣味的環境下，汗流浹背地忙著準備明天送貨的食材。

Pinky二十多歲，一頭啡色微鬈的頭髮，為了工作方便，束起一條馬尾，打扮與同齡的女子無異，她亦自稱「是個很普通的女仔，喜歡逛街、看電影」，但從今年三月起，她接近失去了與朋友相聚的時間。

新冠肺炎疫情從今年一月開始，至三月放緩一段短時間，六、七月再爆發至另一高峰，每天百餘人染病。任職空中服務員的Pinky，在旅遊業接近停止運作的這半年間，自然連工作也停擺。每天在家中無所事事，同時顧慮到收入減少，Pinky看著母親與祖母一同打理的菜檔，心中想著「很多街坊仍然需要買菜煮飯，但疫情之下或許不想外出」，她忽發奇想：不如做送菜上門服務的生意。網上菜檔於焉成立，由她與哥哥一手打理。

剛開始時，他們早上才到菜檔準備、執貨，卻發現時間不夠：「試過下午五、六點才把菜送到給客人，一打開門，看見客人與小朋友在吃外賣快餐，頓時覺得很不好意思。」於是一改運作模式，從凌晨開始做，早上九點出發，直至翌日中午。其他店鋪的店主總是四、五點才來到街市準備，他們一家人每天都是最早抵達街市的。

見Pinky準備時爬高彎身，搬著一箱箱、一袋袋的新鮮蔬菜，或許與飛機上的工作有點相似；然而，街市沒有冷氣，環境亦較為髒亂，她形容自己彷彿命中注定要做辛苦工作：「我以前也做過文職，在辦工室坐，但無法適應，那段時間精神好差，又容易病。朋友知道，都笑我是辛苦命。」送貨期間她打趣道。

Pinky在訪問及送貨期間，多番提到工作的辛苦，比以往在飛機上，每天身處不同時區的日子過猶不及：「以前一個月起碼有十多日休息，現在一星期做足七日，不斷搬重身、又熱、又要熬夜，下午收工回家，吃過晚飯便倒頭大睡，直到深夜又開始工作。」難怪她失去了與朋友外出的時間。

辛苦歸辛苦，比起以前工作，同時有比較快樂的地方，她發現與家人一同工作，心態上比較舒適：「有甚麼不懂、不明白，嫲嫲與媽媽都會很耐心地教我，跟家人一起工作沒有壓力，不用時刻擔心被責罵。」Pinky與家人工作之間，除了處理正事以外，總是吵吵鬧鬧又過一天。「以前我要到處飛，常常一整個星期都見不到家人，現在與他們關係緊密了許多，因為工作上的事情，比起以往，也會有更多話題。」早一段時間颱風襲港，九號風球之下，她仍堅持送貨，家人與她一同抵著強風來到街市幫忙準備，維繫著他們之間的親情，使Pinky在言談之間多次流露出快樂。

除了家人以外，她亦因做網上菜檔，多了一群「新朋友」：「服務街坊的感覺，與以前的客人好大分別，他們在閒時也會記得我，關心我。」她拿出一個側孭布袋，布袋上的圖案，是一格格淺綠色的蔬菜，Pinky看著布袋，興奮的說道：「這是一個客戶某次送給我的禮物，她說在外面買不到，因為是她自己用衣車縫的。」

以前在飛機上工作，即使疲累，即使面對客人無理要求，都都要時刻保持笑容，現在倒是間中會收到客戶主動關心，更會送禮物給她。除了布袋，她還收過抗疫湯包、小朋友手畫的紙袋。每次收到禮物，她都心存感激：「感覺很溫暖，或許未稱得上是朋友，但一定超越了普通客人的關係。除了街坊，有甚麼客人會在閒時關心你、送禮物給你？」

反過來想，這位網上菜檔檔主，到底有甚麼特別，讓客人如此喜歡？看過她工作、送菜的或許會明白，大概是她寧可半夜開始工作，也不想讓客人等待的精神；大概是她一星期工作七天，接近毫不休息的刻苦；同時是她即使要走上數十級樓梯，都仍然毫無怨言，到達客人定門外，仍然誠懇奉上蔬菜的親切。