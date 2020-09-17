五邑鄒振猷學校女生確診　專家料其上周回校時已帶病毒具傳染性

屯門五邑鄒振猷學校一名10歲女生染疫，確診前曾於上周五(11日)回校上課，感染及傳染病專科醫生曾祈殷今早(17日)在電台節目表示，擔心患者在上周五回校時已帶有病毒，有機會傳染朋友，建議應暫時避免學生回校上面授課堂，並指要做好追蹤，包括了解確診學生有否乘坐校巴，是較穩妥做法。

他稱，因兒童傳染性較高，加上他們未必了解病徵何時出現，日期可能模糊，而其同住父親更較之早一周發病，未必能以一般成年患者發病的前兩日作為追蹤個案的標準。

曾續指，有專家以全民檢測的結果推算全港約有40至50名隱形患者，擔心萬一處理不當會引起群組個案，認為政府應清楚說明以甚麼方法找出隱形患者，並形容此舉刻不容緩。

該校校長沈耀光在節目中稱，涉事女學生自9月1日起，逢周一至周五會回校在禮堂上網課至早上11時半，期間未有留校午膳。據衞生防護中心稱，患病女生最早在上周六(12日)受感染，由於她最後回校日為上周五，不在傳染期內，故毋須為曾回校上課、曾接觸的教職員或學生檢測。但校方應家長及教職員要求，與中心商討後，今日仍會向曾回校的40名學生及70名教職員派發樣本樽，收集後明日(18日)將交予中心檢測。

沈又稱，該校法團教董會原希望小一、小五及小六延至本月29日才恢復面授，惟教育局稱，由於絕大部分學生未有回校，衞生防護中心認為風險不高。當局認為該校可如期於下周三(23日)安排學生回校上課。他重申校方會彈性處理，若家長擔心，屆時仍可選擇在家學習，並於今日會去信家長了解意願。