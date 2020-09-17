康文署首日接受場地預訂　網絡現擠塞　市民轟苦候兩小時無法登入

新冠肺炎疫情持續反覆，康樂及文化事務署昨日（16日）宣布，部分康樂場地如足球場、棒球場、室內籃球場及排球場等，將分階段於明日（18日）起陸續重新開放，市民今起可使用康體通在網上預訂。不過，有東網讀者怒轟今早（17日）一直無法進入康體通網站作預訂，嘗試兩個多小時後仍無法進入網頁，直斥港府安排「唔用腦」，「一次過就安排10日出來，好多人就會撲出來訂場，但政府完全無諗過，整個系統根本負擔不到」。

東網讀者黎先生表示，今早計劃7時經康體通預訂羽毛球場，但多番嘗試仍未能進入康體通網頁；即使期間曾成功登入一次，但因視察場次日期需時數分鐘，其後未選定場次就遭強行登出，之後一直無法再進入。

黎先生表示，過往一直有用康體通訂場，多年以來未曾試過遇上預訂困難，即使等候都只需20分鐘，「今早唔好話訂，我用咗兩個鐘連入都入唔到。」他批評政府完全無周詳考慮就推出網上預訂，系統又失敗，打去康文署又無人聽電話。

記者於早上9時嘗試登入，首兩次均顯示稍後再試，直至9時30分才成功首次登入，但視察場次4分鐘後，就被強行登出。