黎智英刑恐案上訴限期今屆滿　律政司冇動靜　政界轟自我閹割法治

壹傳媒黎智英於2017年六四集會上，在未被挑釁下恐嚇東方報業集團男記者，更揚言「我實搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」，惟律政司在案發接近3年後才決定提告，法庭裁定案件表證成立，惟西九龍裁判法院裁判官鍾明新最終裁定黎刑事恐嚇罪名不成立，黎再獲「放生」。有關案件的14天上訴期限今日(17日)屆滿，然而律政司在人證物證俱在的情況下，仍然不為所動，有政界人士狠批若律政司不提出上訴，只會更加凸顯本港司法制度的崩壞，亦進一步反映黎有保護傘包庇，令律政司懼怕其背後勢力而自我閹割法治。

黎智英刑恐東方男記者案的上訴限期將屆滿，然而律政司拖延至限期前夕仍未決定是否上訴，其於昨日(16日)回覆東網查詢時僅指，正研究裁判官的判決理據和主控官的報告，然後決定是否需要跟進。「23萬監察」發言人王國興炮轟，今日已是最後限期，若律政司不就案件提出上訴，只會令全世界一起見證本港法治的崩壞。

王解釋，該案件在證據確鑿的情況下，仍判黎「甩身」，又反指受害人是非誠實可靠證人，王轟荒謬並質疑法庭公然包庇漢奸，任黎踐踏不合其意的新聞機構記者，干預新聞採訪自由。

他狠批，法庭放生疑犯並非孤例，近1年多以來「警察拉人、法官放人」的情況時有發生，否則也不會出現欲經水路偷渡至台灣的「12人蛇事件」。王敦促律政司勿再放生黎，否則只會令司法不公的情況惡化，讓市民覺得本港司法「冇得救」。

被問到若律政司最後沒有就案件提上訴，會否反映黎有保護傘庇護而免受刑責，王直指，有關質疑雖不中亦不遠矣。他說，最近美國以制裁香港官員來與中國角力，不排除包括律政司在內的各個司法部門懼怕美國制裁的淫威，而自我閹割法治。王強調，本港絕非美國領土，若法官屈服絕對是喪權辱國。