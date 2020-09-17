襲痱滋男警案　地盤工被裁定暴動及普通襲擊罪罪成

灣仔警察總部去年6月26日晚被示威者包圍，26歲地盤工人岑曉麟涉嫌參與暴動及打爆一名便衣男警的「痱滋」一案，今日(17日)在區域法院裁決，被告經審訊後被裁定暴動罪名成立，襲擊致造成身體實際傷害罪不成立，但普通襲擊罪罪成，而他在受審前已另外承認未按法庭指令歸押罪，法庭現休庭一小時，辯方稍後將作出求情陳詞。

主審法官郭啟安在判詞中表示，法律絕不容許示威者以漠視法律及社會秩序的方式行事，不論他們認為自己的動機只是伸張正義或譴責「警暴」。控方三名證人均是誠實證人，當中受襲後「痱滋」爆裂的警員張金福已盡力向法庭道出當晚他奉召返灣仔警署時，沿途在他身上發生的所有事情。

被告在審訊期間亦有作供自辯，法庭耳聞目睹他在庭上的供詞。被告就襲擊一事解釋，稱他當時眼見張金福撞倒一名女子，他擔心張還會襲擊在場其他人士或衝擊警總，為了防止罪行、保護他人甚至自衞，他才對張施以「兩拳一腳」將其制服。法官批評被告說法明顯是削足適履，並不可信，反而認為他是為了報復才追打張。

被告在答辯時已承認案發時與其他示威者搬「鐵馬」，用雜物堵塞警察總部車閘的出入口，亦承認他曾協助其他示威者用膠紙、垃圾袋和雨傘遮蓋警總外牆的閉路電視攝錄機。

法官指出，被告和其他示威者明顯地做出嚴重擾亂社會秩序的行為，觀乎當晚數以千計的示威者為政治訴求而包圍警總，用雜物堵塞警總每個出入口，在建築物的外牆上塗鴉，噴上侮辱性的字句，有示者為掩飾身份，以垃圾袋遮蓋閉路電視鏡頭，這些擾亂秩序的行為均極具威嚇性、侮辱性或挑撥性，已符合非法集結控罪元素中的「訂明行為」。

法官指，張金福被其他示威者追打時，被告「加入戰團」乘混亂對張施以「兩拳一腳」，其所使用的武力絕對是非法的。被告視其他集結在那裏的人為「同路人」，他們有著共同目的。根據《公安條例》第19條，只要任何參與這非法集結的人（包括被告）一旦破壞社會安寧，例如使用非法暴力去襲擊他人，該集結即屬暴動，而集結的人同屬參與暴動，因此裁定被告暴動罪成。

至於張金福的傷勢，法官指「痱滋」爆裂並非法庭常見的身體受傷，原因可能正是有關情況實屬輕微，甚至可以說是微不足道。對於張稱痱滋因襲擊而導致即時爆裂，法庭有所保留，因為張在警員記事冊內沒有作出相關的即時記錄，他也沒有在當晚即時拍攝口腔的傷勢。法庭認為控方未能在毫無合理疑點下，證明被告的襲擊引致張身體受到實際傷害，故僅能裁定被告較輕的普通襲擊罪罪成。