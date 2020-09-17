兩教師被指涉虐待兩貓致一死一傷 警稱證據不足 律政司再放生兇手

協會指，圖中兩人所領養的貓兒，兩個月後一死一傷。（香港拯救貓狗協會圖片）

深井豪景花園今年2月發生虐待動物案，造成30隻動物死傷，惟律政司於本月初決定不就案件提出起訴，惹全城嘩然。近日網上再有報道指一對報稱任職教師的夫婦，向多個動物機構領養貓隻，期間有貓兒報稱遭夾斷骨而死，亦有多隻貓兒受傷，其後有義工及動物機構報警。最近該動物機構收到警方回覆指因證據不足，不會對任何人提出起訴；該機構質疑警方及律政司在短時間內再次「放生」虐殺動物的兇手。

事緣今年2月，香港拯救貓狗協會收到一對領養人通知，指去年12月所領養的貓兒Santa及秋兒，前者因卡在床底同床褥之間，之後沒有呼吸而死；後者因受傷而退回。該會負責人Linda表示，被退回的秋兒傷勢明顯，2顆門牙被撞脫、半臉腫起、尾巴脫毛且有傷痕，對方更聲稱是因為秋兒被其他貓追打受傷，「被貓追打到門牙都甩，醫生都話只有好大撞擊才會發生。」她認為短時間有兩隻貓遭到如此事件，非常可疑，於是報警追究。

Linda表示，事隔7個月後，本周一（14日）收到警方回覆，僅指事件經調查後證據不足，無法起訴涉案人。她指，事發後曾為Santa安排屍體解剖和化驗以了解死因，亦帶另一隻受傷的秋兒求醫，但最後只換來警方「證據不足」，未有解釋當中仔細情況，故會繼續向警方跟進。

Linda指出，對警方不起訴涉案夫婦感到無奈，若警方停止調查，就沒有方法為受害貓兒找出真相，不知道如何追究。