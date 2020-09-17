次輪保就業2萬僱主獲批　當中23%首輪違規須罰款或扣未用補貼

補貼僱主支薪的保就業計劃第2期，政府發言人表示，昨日(16日)已通知首批2萬名成功申請的僱主，涉及工資補貼72億港元，承諾受薪僱員人數近29萬。首批獲得第2期工資補貼的僱主中，有23%未有將補貼全數支付僱員工資，或支薪僱員人數較本年3月少，將被收回未用的補貼或被要求繳付罰款。

政府發言人指，首批獲得第2期工資補貼的僱主，幾乎所有均是第1期獲批補貼的僱主，當中77%並無違反計劃第一期的2項承諾，毋須繳交罰款或被收回補貼。而另外23%僱主，則於6月或7月未有把領取的補貼全數用於支付僱員工資，或其支薪僱員人數少於本年3月僱員總數，將被取回未有用於支付工資的補貼金額，或被要求繳付罰款，有關款額將於第2期補貼中直接扣除。而這批需要扣除補貼的首批僱主中，97%僱主被扣除的補貼金額為他們於6月或7月所得的補貼金額少於5%。

發言人又指，成功申請者需於通知發出起計2日內，透過查詢網頁確認接受申請結果，若對結果有疑問，則要在通知發出起計7日內透過查詢網頁提出要求檢視申請結果。若提出檢視要求，工資補貼會暫緩發出，直至完成檢視為止。

在核實僱主有否在獲取補貼期間裁員上，原定僱主須於本年9月10日或之前為僱員供款，但鑑於疫情影響，政府將接受強積金受託人以僱主於本年9月30日或之前已繳清的本年8月強積金供款或相關資料，作為強積金紀錄證明書的紀錄，以核對有否裁員。若證明書顯示僱主在補貼期間任何1個月的有關工資少於當月的補貼金額，或支薪僱員總數少於「承諾受薪僱員人數」，僱主須向政府退回未有用於支付工資的補貼額或繳付罰款。

至於就第2期補貼期的強制性供款，按強制性公積金計劃管理局的要求，僱主須分別於2020年10月12日、11月10日及12月10日或之前為僱員供款。