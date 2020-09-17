調查指逾78%受訪者收入減少　半數人更失業未能找到工作

新冠肺炎疫情重創本港經濟，打工仔生計大受影響。有工會今日(17日)發布就業狀況問卷調查結果，有74%受訪者表示過去一個月工作受影響、78%受訪者收入減少，其中逾3成人更表示無收入；調查亦發現半數受訪者失業，並有半數人表示無信心在未來三個月內可找到全職工作。工會建議政府放寬失業綜援門檻，並推出失業現金津貼。

工聯會於本月12至16日第6度進行香港就業狀況及求職信心指數調查，共訪問1490名市民。就過去1個月的工作狀況，74%受訪者指工作受到影響，當中40%人停工或放無薪假、各有12%遭減薪或轉做其他較低收入工作，10%已被裁員。

失業情況方面，半數受訪者失業，當中有24%人失業超過半年。工聯會九龍東總幹事鄧家彪指，第三波疫情爆發期間，不同行業在各種嚴格防疫措施下均受打擊，預計政府即將公布的6至8月失業率將再惡化。鄧又指，市民面對的問題，已不是失業那般簡單，而是長期、持續的失業以及家庭收入大減，貧窮問題迫在眉睫，調查中亦有近7成受訪者認為政府扶貧工作不足夠，要求來屆扶貧委員會加大扶貧力度、免令民怨四起。

議員陸頌雄批評政府第三輪防疫抗疫基金未惠及打工仔，就現時就業情況，建議政府應放寬失業綜援門檻，包括容許個人名義申請，亦應考慮推出失業現金津貼、求職津貼、加快增加短期職位等。