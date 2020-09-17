政黨斥抗疫基金大縮水　反對撥款申請　轟政府留錢強推明日大嶼

新冠肺炎疫情嚴重影響香港經濟，政府早前雖已推出2輪合共1675億港元防疫抗疫基金救市，惟隨住第3波疫情在港肆虐，本港市道再受重創，然而政府前日（15日）公布推出的第3輪抗疫基金力度大減，只有240億港元，有政黨表明對今次基金援助額感失望，將會在立法會財務委員會對基金撥款申請投反對票，並質疑政府想將更多儲備放在明日大嶼計劃上，炮轟政府無視反對意見。

身兼民主黨主席的議員胡志偉表示，對今輪基金的規模非常失望，因為疫情導致經濟下行的情況愈來愈嚴峻，而打工仔總體得到的援助最多只有45億港元。胡批評，政府的援助對象不準確，如在疫情下賺到盆滿缽滿的超級市場可獲政府資助，相反中小微企卻不分門別類地派錢，狠批是貪圖自身的行政方便。

胡表示，保就業計劃漏洞多，令無良僱主從中獲利，未必能真正幫到打工仔，不明白為何不讓打工仔自行申報資料。他又質疑，政府想將更多儲備放在明日大嶼計劃上，炮轟政府比較關心商界既得利益者，優先處理大白象工程，沒有把市民面對的困難放在眼內，以及無視各界對明日大嶼的反對意見，明言將在財會向第3輪抗疫基金投反對票。