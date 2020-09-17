停課抗疫致60%學校收生減少　團體促教局特事特辦紓退學潮

新冠肺炎疫情下，今年已停課大半年，學校正面對嚴峻的退學潮。香港教育工作者聯會向2000多名校長及跨境學童家長發出問卷調查，了解學生退學趨勢。調查發現，逾60%受訪學校於本學年收生人數出現下降，亦有超過20%學校反映有跨境學生已申請退學。教聯會促請教育局因應疫症特事特辦，採取必要措施緩解學校的收生壓力。

教聯會於本月14日至16日分別向幼稚園，小學及中學校長或副校長，以至跨境學童家長發出網上問卷，並成功向校方收回231份有效問卷，其中包括88間幼稚園、117間小學、24間中學及2間特殊學校，而關於跨境學童家長則成功收回2223份有效問卷。

調查發現，逾60%受訪學校本學年收生人數出現下降，亦有超過20%學校反映有跨境學生已經申請退學。若疫情持續的話，逾70%學校表示退學情況會進一步惡化。其中，屯門、元朗、北區、荃灣及葵青區的幼稚園及小學是重災區，而學生申請退學後，過半數回應是轉讀內地學校，30%人則轉讀外國學校。

至於跨境學生家長方面，超過15%人表示，若疫情持續會考慮向香港學校申請退學，亦有超過80%人反映近年中港矛盾及一系列社會運動，動搖他們對香港教育的信心。 此外，家長又反映進行網上學習時，遇到不同困難，包括學習軟件不足、教材未能寄到內地、家長未有相關知識協助等。

教聯會主席黃錦良指出，調查反映退學潮不單已形成，更估計會進一步加劇。尤其跨境生因疫情無法到港上學，別無選擇下轉讀內地學校。調查亦反映因應近年一系列社會事件使部分本地家長作出移居海外的決定，並為子女轉讀外國學校。以上種種情況將加劇香港各級學校的收生壓力。

黃促請教育局正視香港教育現存問題，為學校提供適切支援，隨各級學校分階段復課，建議政府需預留部分檢測能力應付教育界需要，守護師生健康。跨境學生方面，他建議教育局加強對相關學童的網上學習支援，協助他們解決問題，重建家長對香港教育的信心。