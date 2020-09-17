城大理大學生會被指帳目不清 團體到廉署舉報

有團體今早(17日)向廉政公署舉報多間大專院校學生會，指控香港理工大學學生會評議會有成員涉嫌濫用職權，挪用學生會資金作大額投保，質疑當中牽涉非法收受利益，又指香港城市大學學生會財務管理不善，並質疑有人涉嫌偽造帳目。

團體「愛國護港101」及「DQ行動組」今早到北角廉署總部請願，他們手持寫有「大學學生會財政混亂、濫用經費、缺乏監管、懷疑隱瞞稅項」字句的標語，亦有成員高呼「促請廉政、立即徹查」等口號。請願行動結束後，團體派代表進入大樓內作正式舉報。

示威人士認為，大學學生會的角色應為學生與大學之間的橋樑，應以學生利益為先，批評多間大學學生會在反修例風波期間，利用學生會經費支援示威者。他們發現，有大學學生會斥資過千萬港元購買保險，質疑當中涉及詐騙或挪用資金成分。示威人士又指有院校學生會多年來帳目不清，希望廉署徹查相關事件。

理大學生會評議會被指於2017年底，在未有諮詢會員下購買一份金額達1500萬港元的儲蓄保險計劃，當時亦有學生質疑該會投保時虛報資產；而城市大學學務長崔永康早前則發通告，指城大學生會至今仍未能提交2006至2011年的財務紀錄，校方過去多次敦促學生會糾正帳目不清問題，但多年來未見改善。