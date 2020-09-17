屯門首8個月查獲1056萬支私煙　個人護理用品走私量激增35倍

屯門成走私重鎮！有區議員揭發，僅今年首8個月，區內被查獲的走私貨品較去年急增數倍至數十倍，其中共查獲1056萬多支私煙，較去年全年的191萬支增近5倍，而走私個人護理用品亦由去年共4.3萬件急增35倍，至154萬多件。區議員稱走訪區內各零售點，發現有完稅香煙售價低於煙稅，質疑有私煙混入來源不明、已完稅的「白牌煙」售賣，促政府各部門應加緊合作打擊屯門走私情況，並應讓區議員參觀日常海上巡邏。

屯門區議員巫堃泰引述海關資料，發現今年首8個月區內走私情況較去年更加猖獗，包括私煙、個人護理物品、食物及奶粉、衣服及家用品等，查獲數字竟比去年全年增數倍至數十倍。當中私煙問題最令人關注，因全港去年共檢獲關於走私、儲存及分銷的私煙約5500萬支，而屯門區今年首8月僅走私香煙已檢獲逾1056萬支，更佔去年全港數字20%，情況令人擔憂。

巫續稱，屯門除成走私重鎮外，亦成分銷重地，其團隊走訪屯門市面，發現至少11間商戶銷售來源不明或不明牌子的「白牌煙」，包括有標明「Made in Hong Kong」的香煙，雖然標明已完稅，惟其零售價低至與煙稅相若。巫更稱，常在公屋發現有人派發香煙「點心紙」，更有「點心紙」以「同心抗疫價」為名，以比零售價再低的「抗疫價」出售香煙，介乎每包25港元左右，即以低於煙稅的「蝕本價」出售，令人質疑是否有私煙混在其中。

巫分析，疫情下走私情況更加嚴重，因以往商家可靠個人出入境走私少量貨品，惟疫情下難出入境，只能鋌而走險用貨船等大量走私貨品，又指屯門沙洲及龍鼓水道近機場三跑道工程水域成為該些不法商人的走私「黑點」，經常有人趁日落時分走私貨品，難以令人察覺。

屯門區議會明(18日)將開會討論事件，惟海關已回覆區會稱未能派人出席。他認為，水警、海關等執法部門應加強合作，打擊區內走私情況，並建議應參考西貢區議會，讓屯門區議員亦參觀日常海上巡邏情況，而房屋署等部門亦應配合區內巡查，減少走私貨品流通市面。