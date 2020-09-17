僅40%學校申關愛基金助基層網上學習　政黨促學生一次性津貼加碼

受疫情影響，學校因停課而改用網上授課，惟基層學童因缺乏設備而影響學習進度。有政黨調查發現，近70%家長對子女網上學習感壓力，超過30%家長認為政府或學校應支援缺乏上網設備的學童，惟僅不足40%中小學有申請關愛基金的資助。他們建議政府新一份施政報告應「加碼」，增加中小學生一次性津貼，並促政府加快關愛基金資助審批程序。

民建聯家庭事務委員會上月22日至本月8日訪問了520位小學家長，調查顯示，家長感壓力的原因主要是擔心子女未能追上學習進度，及需要兼顧子女網上學習。結果反映家長對網上學習成效存疑，與此同時，家長更需面對照顧子女與工作的壓力，有39.8%人表示壓力難紓。

該委員會委員林德成指，不少學童因缺乏網上學習設備而影響學習進度。他曾探訪九龍城區的家庭，發現不少舊樓沒有光纖、網速緩慢，令學習過程遇到不少阻礙，更有家庭因未能負擔網上學習器材，而放棄出席網上課堂。

該黨另一委員顏汶羽表示，受疫情挑戰，相信電子學習會繼續成為主流。他指出，在現有機制下學童需透過學校申請關愛基金資助，才能購買流動電腦裝置。然而，現時申請資助的中小學不足40%。他鼓勵全港學校為清貧學生申請關愛基金資助，促校方加快完成採購程序，並要求促局方加快關愛基金審批時間，幫助有急切需要學童。

議員鄭泳舜建議，政府在新一份施政報告中，為學生原本2500港元的津貼金額「加碼」，讓學童購買設備。就家長及學童情緒方面，他又建議校方主動關心學生情況，並加強與家長的溝通。他又敦促政府加強情緒支援服務，如增加求助熱線及恢復正常服務時間等。