中秋節若天氣晴朗仍有圓月 惟滿月要翌晨才出現

下月一日是中秋節，如天氣晴朗，市民可看到又圓又光的月亮。

尚有不足半個月到中秋，天文台預報中秋日(10月1日)月出時間為下午6時08分，但月滿時間則要到翌晨(2日)5時05分。天文台未有中秋節前的天氣預報，惟指若在天氣情況許可下，巿民於中秋節前後的晚上可觀賞到又圓又光的月亮。

天文台今日公布中秋節前後月出、月上中天、月落及滿月的時間，以方便市民賞月。「上中天」是月球橫越本地子午線的時刻，這時月球位於正南方，仰角為全晚最高。中秋節前夕即迎月(30日)的月出時間為下午5時35分，月上中天為晚上11時31分，月落時間為翌晨5時32分。

中秋節當晚(10月1日)月出時間為下午6時08分，上中天為翌晨0時12分，滿月時間為翌晨5時05分，6時21分月落。中秋節翌日追月的月出時間為下午6時40分，上中天翌晨零時53分，月落時間為翌晨7時10分。

另外，今年康樂及文化事務署停辦綵燈展，不過，在社交網站Facebook「大澳Tai O(澳~ my love)」近日就上載大澳非茂里掛滿燈籠的熱鬧場面，街道兩旁掛滿逾百個色彩繽紛的燈籠，五光十色， 充滿節目氣氛，街坊及巿民雖然戴上口罩，但亦難掩開心的笑容。