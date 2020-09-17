八旬翁鐵錐插長毛稱替天行道　被指熱愛社會獲保釋候判

社民連梁國雄今年4月16日於遊行請願結束後遇襲受傷，警方事後拘留一名八旬退休老翁，控他一項襲擊致造成身體傷害罪，案件原本今日（17日）開審，但81歲被告黃森球在開審前承認控罪，並自行求情指襲擊梁國雄是「替天行道、為大家好，唔係為自己好」，更稱「許智峯、黃之鋒佢哋兩個都要死，遲早！」裁判官鄭紀航表示留意到被告行動敏捷及似乎熱愛社會，因政見不合才犯案，決定准他保釋至10月13日判刑，期間索取社會服務令報告。

81歲被告黃森球被控於今年4月16日，在西營盤干諾道西均益大廈三期外襲擊梁國雄。

鄭官問被告是否認罪時，被告一度回應：「認又得，唔認又得，總之搞壞我哋中國地方就唔得」，又指：「無論係咪梁國雄，係皇帝都照搞！」更稱：「許智峯、黃之鋒佢哋兩個都要死，遲早！」鄭官聞言跟他說：「我哋中國人有句說話叫做己所不欲、勿施於人。」

案情指，當日下午梁國雄在中聯辦外參與公眾遊行及集會，並在均益大廈第三期外受訪，期間被告突然從後走近，並用銀色鑿類物體插向他右腰窩一次。被告即場被捕，在警誡下稱：「啲人喺香港搞搞震，喺中國搞事，我係嚟教訓佢，等佢知道好多人唔鍾意佢。」梁其後送院檢查，右腰窩有擦傷。