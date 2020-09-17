捱足4個月明日可重開　水療中心指已有40人預約入場

新冠肺炎疫情日益放緩，政府日前宣布重開浴室、主題公園、派對房間等處所可於明日(18日)凌晨起重開，但須符合相關規定及限制，並嚴格執行感染控制措施。有水療中心指已停業逾4個月，繼日前重開按摩服務，今日(17日)再進行一系列消毒，為重開水療服務作最後準備。

香港特區按摩業總會主席周震宇表示，對政府允浴室重開感歡迎。他指，為確保安全，所有員工都會做檢測，並身穿個人保護裝備工作。所有水池均會按照規定每日換水，並每3小時消毒水池一次，而淋浴間都會以「梅花間竹」的形式運作，至於蒸汽房及桑拿浴室則會繼續關閉。

他對桑拿仍要關閉表示不解，但稱會尊重專家說法並接受規限。他強調按摩桑拿業一直沒有出現感染群組，希望專家可深入了解桑拿浴室的運作，而非建議政府「一刀切」停業。

位於北角的溫莎水療負責人黃紅櫻指，由於區內曾出現群組爆發，令生意額大跌80%，再加上政府勒令停業，期間損失數百萬港元。雖然中心有申請防疫抗疫基金及保就業計劃，但都只是杯水車薪，現時每月仍要交100萬港元租金以及營運雜項。她又指已聘請專業消毒公司到場進行紫外線霧化消毒程序。她預計水療開放後，生意額可增加10%至20%，目前已有約40人預約明天入場。

到場按摩的市民陳先生指，疫情前每兩周會光顧水療中心一次，他表示期待水療重開，亦希望桑拿都可以盡快開放。他認為水療中心的防疫措施頗為充足，就算技師戴手套按摩，感覺都分別不大。