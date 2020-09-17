旅遊公司前董事虧空公款420萬發假報告　廉署控2人

廉政公署早前接獲貪污投訴，指控涉及一間旅行社2名前董事涉嫌偷竊公司共逾420萬元，並發表虛假董事會報告以掩飾2人虧空公款。廉署昨日(16日)落案起訴控告2人，被告已獲廉署准予保釋，以待明日(18日)在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

2名被告分別馮炳輝，68歲；及梁偉強，55歲，均為永恒旅遊有限公司（永恒旅遊）前董事。2人同被控兩項罪名，即一項盜竊，及一項發表虛假陳述；而馮炳輝另被控一項發表虛假陳述罪名。

廉署表示，永恒旅遊會替本地旅行社採購海外旅遊服務，而案發時永恒有4名董事及同等權益股東，馮炳輝及梁偉強為其中2人。

馮、梁2人涉嫌於2012年1月18日至2014年1月3日期間，偷竊永恒共逾420萬元。另一項控罪指馮、梁涉嫌於或約於2013年6月19日，意圖就有關永恒的事務欺騙其成員，而贊同發表他們知道是誤導、虛假或欺騙的2012年董事會報告及賬目。

餘下一項控罪指馮炳輝涉嫌於或約於2014年7月21日，意圖就有關永恒的事務欺騙其成員，而贊同發表他知道是誤導、虛假或欺騙的2013年董事會報告及賬目。控罪指上述董事會報告及賬目所載有的服務成本金額涉嫌被誇大。