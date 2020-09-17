遇查求先看警委任證不構成阻撓　女社工脫阻差罪　

去年8月25日荃葵青遊行後爆發警民衝突，期間女社工被指拒絕出示身份證，更要警員先出示委任證。女社工被控阻差辦公，及未能在規定下出示身份證明文件的交替控罪。經審訊後今（17日）在西九龍法院被裁定兩罪均不成立。裁判官黃雅茵指被告在警員要求後43秒，便從錢包取出身份證，時間不屬不合理，而市民亦有權向警員要求出示委任證，認為她不是自招嫌疑，批出辯方訟費申請。

22歲被告林曉樺，被控於去年8月25日在荃灣街市街和眾安街交界，阻撓女督察梁敏儀執行職務。控方案情指，女督察梁敏儀當晚穿上防暴裝巡經現場時見到有人聚集，並見被告大叫「黑警」，她上前截查時，被告多番拒絕出示身份證，又反過來要求她出示警察委任證。

女督察梁敏儀在庭上指，由於她當時穿着制服，又認為若出示委任證便會妨礙警方工作，故當時沒有應被告要求出示警方委任證。

不過，裁判官裁決時指，根據《警察通例》，除了在例外情況外，若市民要求警員出示委任證，警員便需要出示，身穿制服並不能成為拒絕出示的理由，而這個要求也不會構成阻撓。

此外，現場片段顯示，警方要求被告出示身份證後，被告在約43秒後便取出一個黑色銀包，並手持身份證。裁判官認為合理時間並不代表最短時間，43秒亦不能說是超過合理時間。雖然被告曾大聲說話，但她沒有辱罵他人，考慮到現場人聲嘈雜，故這也不能說成阻撓。