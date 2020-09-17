濕疹患者易致情緒不穩　23.8%曾試圖自殺

轉季易誘發濕疹，有資料顯示平均每5個港人就有一人患上濕疹。有協會就濕疹患者病情及其精神健康進行問卷調查，發現近半患者在過去一星期內，最少5天感到皮膚劇烈痕癢；另有16.5%的患者曾因病情導致情緒不穩，而持續出現自殺念頭，當中更有23.8%患曾試圖自殺。

濕疹是皮膚的表層炎症，引起痕癢，水泡，紅腫，甚至有液體滲出，皮膚乾燥致皮屑脫落；這些不適的症狀亦困擾濕疹患者的心理和情緒健康，香港過敏協會議於去年9月至11月訪問了逾300名濕疹患者及照顧者，結果顯示，有97.6%的濕疹患者均曾出現皮膚痕癢的病徵。接近四分一患者在過去一星期內，最少5晚難以入睡或安眠。

此外，有9成患者曾因濕疹而持續三個月出現負面情緒；另有接近半數的濕疹患者曾因受情緒影響而持續失眠，16.5%的患者因受情緒影響而持續出現自殺念頭。

精神科專科醫生鄧萬豪指，濕疹導致患者持續痕癢，影響外觀之外，亦影響睡眠及社交，繼而引致患者有焦慮及抑壓，嚴重更會想自殺。他提醒，若留意到身邊濕疹患者表達想死或自殺的念頭，或覺得自己是別人的負累，情緒大起大落等，便應及早介入協助，如進行放鬆練習、向他人傾訴，或加入同伴支持小組等。