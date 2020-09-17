2300食肆上月因禁堂食令停業 黃家和料行業失業率將再攀升

因應新冠肺炎疫情，港府早前針對食肆推出多項防疫措施，包括禁堂食令等，嚴重打擊飲食業生意。香港餐飲聯業協會會長黃家和今（17日）表示，因應禁堂食令，上月有約2300間食肆全日停業，亦有6500間只能營業半日，不少餐廳需要減少人手，預料今年6至8月的行業失業率會高於5至7月的14.6%。

黃指出，不少食肆因應禁堂食令而要減少人手，即使政府推出保就業計劃補貼僱主支薪，部分餐廳仍要員工放無薪假甚至裁員，當中廚師最受影響，預料行業失業率會繼續上升。他又指，隨着當局放寬防疫措施，不少市民外出用膳，有助提供火鍋店及放題等中小型食肆生意，相信會增聘人手，並改善失業情況。

大新銀行經濟師溫嘉煒亦指，本港上月疫情惡化，加劇就業市場壓力，預料失業率將回升至6.2%，並可能會在下月惡化至6.5%，再創2005年後新高。不少專家指未來或會爆發新一波疫情，溫認為，若當局控制疫情速度快，失業率有望在年底前回落至6%。