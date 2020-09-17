飲食界批抗疫基金杯水車薪　促動用80億元後備基金救急

政府日前推出240億港元的第三輪防疫抗疫基金，有飲食業界代表批評金額杯水車薪，當中持有食物製造廠牌照(食廠牌)、食環署發出的許可證持有人及普通食肆經營者未被納入資助範圍，難以挽救正處於水深火熱的飲食界。他們促請政府動用早前申請的80億港元後備基金協助業界，並正約見食物及衞生局局長陳肇始反映意見。

飲食界人士今日(17日)召開記者會，中小企食店聯盟召集人林瑞華指，現時約有8000個食廠牌，佔飲食業所有牌照約30%，惟有關牌照持有人未受惠於第一輪抗疫基金的8萬港元津貼，並一直未獲任何援助。他又指，現時食環署發出約8000個許可證予涼茶店、冷凍租品等，但持牌人在過去三輪抗疫基金中均未有受惠。

至於普通食肆經營者，林指食肆持牌人不一定是經營者，如政府只向持牌人發出補助，又未有跟進持牌人私吞資助情況，根本難以協助業界人士在困境中繼續經營。

於尖沙咀大型商場經營飲品店的鄧小姐表示，她持有非瓶裝飲品許可證出售茶飲，聘請的職員多為學生及以兼職為主，難以為他們申請強積金，即使政府早前推出「保就業」計劃都無法申請。她又說，自今年1月起生意已下跌了一半，經營環境十分艱難。另一位於旺角經營串燒飲品店、持有食廠牌的杜小姐稱，現時的營業額只能維持租金開支，員工薪金則要由自己補貼。

林瑞華指出，政府在推出第二輪抗疫基金時，已申請80億港元的後備基金以應付突發事件，故認為政府現時應動用這筆錢協助飲食業界。