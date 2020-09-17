徐英偉銀行按揭未還清　或成美國制裁高危對象

因應《港區國安法》實施，美國財政部上月宣布制裁11名中港官員，美方更指將會有新一輪制裁措施，原本不在制裁名單的民政事務局局長徐英偉及其妻子名下仍有未清還的渣打銀行按揭貸款，或許會受新一輪制裁影響。

根據查冊資料顯示，上任近5個月的民政事務局局長徐英偉與妻子的名下物業均由渣打銀行承造按揭，似乎較有可能受新一輪制裁措施影響。徐於2011年與妻子余沛欣以893萬港元聯名買入九龍塘又一居1座高層單位，由中銀香港批出按揭貸款。至2014年，徐以920萬港元獲得整個業權，再以個人身份重新向渣打銀行申請按揭。

余沛欣則於同年以個人名義，用1700萬港元買入另一個同大廈的頂層複式單位，再向渣打銀行申請另一份按揭。兩個物業的按揭至目前為止仍未清還，估計分別尚欠數百萬港元款項。

根據渣打銀行的《制裁政策聲明》，銀行指明絕不涉及與受制裁對象有直接或間接的任何交易，或對受制裁對象帶來任何利益。而受制裁對象包括被英國，歐盟，美國或聯合國任何一方或多方指定為制裁目標或對象的人士。