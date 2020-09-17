瓦解假財務中介詐騙集團　警拘10人涉款220萬元

深水埗警區刑事部昨日(16日)舉行代號「勇戰者」行動，成功瓦解一個假財務中介詐騙集團，拘捕主腦等6男4女共10人(25至48歲)，初步調查相信集團運作數月，受害人估計超過100人，相信集團獲取逾220萬港元得益。行動中，警方搜查兩間公司及一個住宅單位，其中長沙灣一商業的地點相信是集團「cold call」中心。一名疑犯因早前涉及另一宗毒品案棄法庭保釋潛逃，今早(17日)被送往法庭外，其餘疑犯仍被扣查。

警方表示，今年7至8月間接獲3名市民舉報，聲稱被財務中介詐騙，他們都是收到假扮銀行職員騙徒電話，聲稱已為其安排了10萬至60萬港元免息或低息貸款，事主上當後，即被安排到長沙灣青山道一棟商業大廈寫字樓做信貸評估，事主分別支付5,200至49,000港元費用。其後，騙徒聲稱信貸評估報告完成，但事主持住信貸評估報告到銀行查詢時，才發覺受騙報警。

深水埗警區重案組將3宗案件合併調查，發現詐騙集團非常狡猾，為逃避追查，會租用一個寫字樓去會見受害人，同時於附近租用另一個寫字樓作為大本營，充當集團「cold call」中心。詐騙集團分工非常仔細，成員分別負責透過電話去推銷、準備信貸評估同貸款申請文件、接見及游說受害人及處理犯罪得益等工作。

昨日下午，警方採取行動拘捕10名男女，包括詐騙集團主腦，部分人有黑社會背景，並檢獲71,000港元現金、多部電腦、座枱電話、手機、大量借貸申請文件及客戶資料。警方相信成功瓦解該個詐騙集團，行動仍然進行中，不排除有更多人被捕。

根據警方資料，今年上半年共接獲278宗涉及財務中介詐騙案，比去年同期增加170宗，上升逾1.5倍。深水埗警區於今年上半年，共接獲28宗相關案件，比去年同期增加22宗，上升逾3.6倍，顯示涉及財務中介的刑事案件係有上升趨勢。