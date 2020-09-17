鼓勵胞弟當童軍養成Wargame興趣　郭葦諾胞兄自責

「Wargame小子」郭葦諾被殺一案，控方共落案起訴4名被告，並分成3案處理，現時所有案件均已塵埃落定，其中嚴汝衡誤殺罪成判監7年半，周正賢則謀殺罪成被判終身監禁。死者同母異父兄長因此曾三度出庭作供，他早前接受訪問時表示仍記掛胞弟，又指母親想起事件仍會傷心落淚。他坦言不清楚胞弟與被告間的恩怨內情，故不能評論誰是誰非，但他認為各被告「有做過便應該要負返個責任！」，但即使被告被監禁多久：「（事件）都無得改變」。

死者兄長謝浩彥早前表示，已預計到案件的結果，但他不太想讓母親知道，怕她聽到又會再次傷心；對於4名被告，謝認為被裁定誤殺罪成的嚴汝衡才是案中主謀。雖然庭上披露嚴指責死者買賣野戰裝備不老實，惟謝稱他熟悉胞弟為人及脾性，故認為嚴的說法：「好似變咗第二樣嘢咁...無聽過話細佬呃人」。

謝嘆謂，胞弟去玩Wargame只是參與一個戶外活動，料不到會落得結此結果。他又語帶自責說，在胞弟讀小學二年級時，因認為男孩應要自立及學習紀律，遂向母親提議讓他參加童軍及野外活動，以益身心，胞弟就因此愛上玩野戰。謝說他怎也估不到，對胞弟的鼓勵會最終令他喪失生命，他現時仍會埋怨自己，若早知事情會這樣發事，當初就不會去鼓勵他。

謝坦言無端失去了一名家庭成員，令他受到相當大傷害，事發時正值妻子懷孕，孩子於事發後約3個月出生，故當時心情相當複雜，因同時失去及增加家庭成員。事到如今，他仍感到非常壓抑，要待家人入睡後獨處時才敢落淚。

而事件對母親打擊更大，謝說母親在事發後，要搬到親戚家暫住約9個月後才搬回家中。但她如今依然終日愁眉苦臉，早前還以為她能放下，但案件開審又令她想起事件，偷偷以淚洗面。

謝堅信胞弟「無做過傷天害理及違法嘅事」，惟「即使我細佬真係（被告所指）咁嘅人，點都係一條生命」。他坦言:「而家點報仇都好，都返唔到轉頭」，只希望：「無論判決點都好，（被告）自己有做過就要自己承受返個結果」。