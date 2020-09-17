誘騙投資炒名錶iPhone　29歲女騙1.4億囚12年

報稱商人的29歲女子，兩年間向多人表示有門路可低價購入名錶及iPhone再高價轉售，從而誘騙多人透過她進行炒賣活動，但她在收到貨品或現金後就失去聯絡，最終有多達35人報警求助，涉騙款項高達約1.4億港元。該名女商人王安妮早前於高院承認16項欺詐罪及1項洗黑錢罪，今早（17日）被判監12年。

根據被告庭上承認的案情，上述控罪共涉及18名事主，涉款約8260多萬港元。而洗黑錢的控罪則牽涉約1.5億港元。

被告於1991年在內地出生，4歲便從福建來港，2014年取得城大社會科學學士(社會工作)學位，畢業後曾任城大教學助理。被告過往曾有3項案底，其中兩項為盜竊。

案情指被告曾在香港開設一間貿易公司，於2015年底至2018年1月，透過友人向各事主訛稱從事名貴手錶及手提電話買賣，聲稱會協助事主尋找客源，再以低買高賣來獲取利潤。

被告初時會按期發放「利潤」予事主以取得他們信任，其後就游說事主透過現金、信用卡、匯款方式加大投資金額，以獲取更多及更快的投資回報。不過被告之後未能向事主歸還本金、支付利潤及交出聲稱已購買的商品，最終更失去聯絡。

一眾事主於2016年起陸續報警求助，被告於2017年1月被捕獲保釋候查，期間卻繼續犯案。而洗黑錢的案情則指警方調查被告的銀行戶口，發現她報稅時聲稱月薪13000多港元，但是其戶口內於兩年間卻有大量現金進出，涉款高達1.5億港元。

負責本案的商業罪案調查科訛騙組總督察馮培基於庭外指，本案事主多達35人，年齡介乎27歲至62歲，損失金額共約1.4億港元，由11萬至6500萬港元不等。

馮並提醒市民，如有人聲稱在短期內有低風險高回報的投資買賣，市民應提高警覺，並向專家等索取意見，避免倉卒地作出投資決定。