「港版健康碼」準備就緒　行會成員林健鋒：或於十一假期後推出

新冠肺炎第三波疫情遲遲未見回落，港府研究多時的「港版健康碼」也一再延後。身兼行政會議成員的經民聯議員林健鋒透露，「港版健康碼」已準備就緒，最快可望在內地十一假期後推出。食物及衞生局副局長徐德義則指，以電子方法或健康碼方式認證市民健康情況的硬件已籌備成熟，但仍需內地及本港評估疫情風險，「去到一個可接受程度，才可去商討及落實」。

林健鋒促當局應該盡快公布「港版健康碼」計劃，讓市民了解執行細節，但他指「港版健康碼」未必能趕及在10月1日中秋節前推出，但在十一假期後有機會推出，因為本港疫情發展需多觀察一段時間，而且十一期間內地有大量出行人流，若港府選擇在這段日子通關，可能會增加中港兩地居民交叉感染新冠肺炎病毒的風險。

林又指，「港版健康碼」推出初期可能會實行配額制，如可分行業配額，工、商、醫療及專業人士可優先取得配額，亦可彈性處理有特定出入境需求的人士。他又指，外國有新冠肺炎病毒的快速測試技術，建議本港引入並應用於出入境層面。

另外，工聯會有調查指，逾95%受訪港人同意「港版健康碼」能夠促進人流、物流，有助本港經濟復甦。工聯會九龍東總幹事鄧家彪表示，早前進行的全民檢測計劃，提升了本港就新冠肺炎病毒的檢測能力，現時本港疫情尚算受控，普遍市民對推出健康碼有期望，呼籲港府能積極游說內地，以「先緊後鬆」形式，盡快推出「港版健康碼」。